WikiLeaks-oprichter Julian Assange is definitief zijn Ecuadoraanse nationaliteit kwijt. Een administratief hof heeft dit in het Zuid-Amerikaanse land bekrachtigd. De Australiër Assange zit in een Britse gevangenis terwijl de VS zijn uitlevering eisen wegens het lekken van vertrouwelijke en geheime staatsinformatie via WikiLeaks. De lek zou mensenlevens hebben gekost en Assange riskeert tientallen jaren cel.