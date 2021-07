Vaticaan gaat vermeend corrupte functionarissen berechten

Het Vaticaan gaat tien personen onder wie een kardinaal, de 73-jarige Giovanni Angelo Becciu, wegens financiële misdrijven berechten. Becciu, voorheen een topfiguur in het Vaticaanse staatssecretariaat, is de meest prominente figuur onder de beklaagden. Hij verscheen dinsdag samen met de negen anderen in de eerste voorbereidende zitting voor de magistraten van het Vaticaan in een statige hal in het Vaticaans Museum. De volgende zitting is gepland voor 5 oktober.