De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een dodelijk schietincident in de Loeffstraat in Schiedam op maandag. Het zijn een 29-jarige man zonder vaste verblijfplaats en een 19-jarige man uit Hoek van Holland. Bij het schietincident is een 32-jarige man om het leven gekomen.