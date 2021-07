Randstad daalt, KPN stijgt in rode AEX na kwartaalcijfers

Randstad behoorde dinsdag tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index. De uitzender boekte afgelopen kwartaal weer meer omzet dan voor de coronacrisis, maar de groei op de belangrijke Amerikaanse markt viel tegen. Ook techinvesteerder Prosus moest het opnieuw ontgelden door de aanhoudende zorgen over de hardere aanpak van de techsector in China. De resultaten van de telecomconcern KPN en chipbedrijf Besi vielen wel in de smaak bij beleggers.