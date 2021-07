De dijkdoorbraak maandagochtend in Reeuwijk (Zuid-Holland) heeft niets te maken met de recente hoge waterstanden in Limburg, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het midden van de dijk tussen de Kerkweg en de Tempeldijk is maandag een gat ontstaan. Om het water tegen te houden zijn er twee tijdelijke damwanden geplaatst, aldus Hoogheemraadschap van Rijnland.