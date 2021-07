Weer betogen duizenden in Frankrijk tegen ‘coronapas’

In Frankrijk zijn net als een week geleden vele duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de ‘gezondheidspas’ en tegen verplichte inentingen. De eerste grote betogingen zijn uit het zuiden van het land gemeld, met name Valence, Narbonne en Pau, maar ook in Parijs hebben duizenden betogers hun ongenoegen over het coronabeleid kenbaar gemaakt. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.