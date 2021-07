Spanje hoopt op meer investeringen van het Amerikaanse techbedrijf Apple. Daarmee kan het land een economische boost krijgen, die hard nodig is na de coronapandemie, meent de Spaanse premier Pedro Sanchez, die met Apple-topman Tim Cook een ontmoeting had. Volgens Sanchez gaf Apple aan interesse te hebben in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en televisieproducties in zijn land.