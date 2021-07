De Afghaanse regering heeft in vrijwel heel het land een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd. De maatregel geldt in 31 van de 34 provincies van het land. De Afghanen mogen van 22.00 uur tot 04.00 uur niet de deur uit. Het verbod geldt niet in de hoofdstad Kabul en de provincie Panjshir, die naast Kabul ligt, en de zuidoostelijker gelegen provincie Nangarhar.