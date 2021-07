Nederland moet samenwerken met de buurlanden om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen, vindt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. „We denken nog teveel in grenzen als het om klimaatverandering gaat”, zegt hij in een interview met Trouw. „Samen met België en Duitsland moeten we voorkomen dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt.”