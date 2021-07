Op diverse Europese snelwegen staan zaterdagochtend al lange vakantiefiles, vooral van noord naar zuid. Zo loopt in Oostenrijk het verkeer op de A10 van het noordelijke Salzburg naar het zuidelijke Villach al uren vertraging op, laat de ANWB weten. Ook in Zwitserland is het erg druk, bijvoorbeeld op de A2 richting Italië.