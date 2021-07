De topman van autobouwer Volvo Cars is „geïrriteerd” over het wereldwijde tekort aan chips waarmee de auto-industrie worstelt. Dat zei hij in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens topman Hakan Samuelsson is er een grote vraag naar de auto’s van het Zweedse merk, maar kan door het chiptekort daar niet aan voldaan worden.