Europese Commissie in beroep na nederlaag in belastingzaak Amazon

De Europese Commissie gaat in beroep tegen het oordeel van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie over een belastingkwestie rond Amazon. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie droeg Luxemburg in 2017 op om nog 250 miljoen euro aan belasting plus rente te innen bij het Amerikaanse webwinkelconcern. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in mei dat die ingreep onterecht was, maar de Commissie verzet zich nu tegen die uitspraak.