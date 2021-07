Het Rijksmuseum in Amsterdam houdt volgend jaar een tentoonstelling over de strijd voor een vrij Indonesië na drie eeuwen van koloniale overheersing door de Nederlanders. „Door in te zoomen op persoonlijke verhalen van mensen die het meemaakten in de jaren 1945-1949 wordt duidelijk dat deze geschiedenis vele gezichten en stemmen heeft „, zegt het museum over Revolusi!