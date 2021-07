Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland begint een onderzoek naar de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca. Vanuit Spanje is er nog geen rechtshulpverzoek gekomen, maar het OM wil alvast informatie verzamelen over de zaak. „Het gaat om een Nederlands slachtoffer, en vermoedelijk om Nederlandse verdachten, dus er is alle reden daartoe”, aldus een woordvoerder.