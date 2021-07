Coca-Cola en Netflix trekken de aandacht op Wall Street

Grote bedrijven als Coca-Cola en Netflix trokken woensdag door kwartaalberichten de aandacht op de beurzen in New York. Coca-Cola gooide daarbij hoge ogen met een sterker dan verwacht herstel uit de coronacrisis. De resultaten van Netflix konden op minder enthousiasme rekenen. De trits aan kwartaalcijfers van grote bedrijven die beleggers moesten verwerken, zorgde er ook voor dat de zorgen over de Delta-variant van het coronavirus weer wat naar de achtergrond verdwenen.