Vanaf donderdag weer inreisverbod voor Thailand en Rwanda

Voor Thailand en Rwanda komt weer een inreisverbod naar Nederland in verband met de verslechterde coronasituatie. Vanaf donderdag 22 juli mogen mensen die langere tijd in deze twee landen zijn geweest, niet meer naar Nederland reizen. Daarnaast geldt voor terugkerende reizigers uit deze twee landen vanaf 24 juli dat ze zich moeten laten testen, tenzij ze een geldig vaccinatiebewijs hebben, schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.