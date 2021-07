Arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger gaat eind juli opnieuw naar Suriname om te adviseren over de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Hij doet dat op verzoek van president Chan Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Sprenger was in juni ook in Suriname om het land te helpen bij de aanpak van het virus. Hij zal er maximaal drie maanden blijven.