Vanaf maandag maximumsnelheid 50 km/u op Haringvlietbrug

Op de Haringvlietbrug geldt vanaf maandag een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Nu is dat nog 100 kilometer. Aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Met een lagere snelheidslimiet moet de brug tot 2023 veilig zijn voor het verkeer en in de tussentijd moet het probleem zijn opgelost. De Haringvlietbrug in de A29 vormt een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.