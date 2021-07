Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag fel uitgehaald naar de advocaten van de verdachten in de strafzaak over de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens het OM hebben de raadslieden in hun maandag uitgesproken pleidooien „grote woorden” gebruikt, die de vraag oproepen of daar wel goed over is nagedacht. Justitie meent dat de uitlatingen niet passen bij „een zaak van dit kaliber, met deze ernst en deze gevolgen”.