De 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, die dinsdag meegaat op een toeristische vlucht naar de ruimte, verwacht dat hij na de landing sprakeloos zal zijn. „Het is de ultieme droom voor zo veel mensen om naar de ruimte te gaan”, zegt de Brabander in een filmpje op het Instagram-profiel van Jeff Bezos. De Amazon-topman, de rijkste mens op aarde, is de drijvende kracht achter de vlucht en is ook één van de passagiers.