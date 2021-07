Nederlandse ggz-organisaties hebben maandag via een paginagrote advertentie in De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant een oproep gedaan aan iedereen om op te staan tegen geweld tegen hulpverleners en om steun aan hen te betuigen. Een ernstig geweldsincident binnen een ggz-instelling in Den Haag vorige week, vormt de aanleiding voor de oproep.