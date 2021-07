Advocaten pleiten in moordzaak advocaat Derk Wiersum

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol pleiten maandag de advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Vorige week woensdag eiste het Openbaar Ministerie tegen beiden een levenslange celstraf. Op dat moment vocht Peter R. de Vries nog voor zijn leven in een ziekenhuis, nadat hij op 6 juli in het centrum van Amsterdam was neergeschoten. Een dag later overleed hij. Volgens het OM is de georganiseerde misdaad bezig met een terreurcampagne, waarvan zowel Wiersum als De Vries het slachtoffer zijn geworden.