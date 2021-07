De Duitse politie heeft in de door noodweer geteisterde deelstaat Noordrijn-Westfalen meer dan 700 personen die als vermist te boek stonden telefonisch gelokaliseerd. Daarmee is de lijst meldingen die in Keulen waren binnengekomen aanzienlijk verkort. Een woordvoerder zei tegen Focus Online dat er nu nog ongeveer 150 op staan.