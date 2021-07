Door een vermoedelijk aangestoken brand in een flat in een achterstandswijk van Marseille zijn zaterdag drie mannen om het leven gekomen. De slachtoffers, Nigeriaanse twintigers, sprongen in paniek uit het raam en overleefden dat niet. Twee anderen raakten zwaargewond. Een kind van een jaar of drie liep ernstige brandwonden op. Negen personen ontsnapten met licht letsel.