Het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg zakt zaterdag. De waterafvoer van de Maas bij Sint Pieter in Maastricht is zaterdagmiddag minder dan 2000 kuub per seconde. Ter vergelijking: vrijdagochtend bereikte de Maas met 3300 kuub de hoogste stand. Naar verwachting bedraagt de waterafvoer om 16.00 uur 1750 kuub per seconde.