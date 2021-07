Het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen is vrijdagmiddag voorlopig gedicht. Dat maakte het Waterschap Limburg bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg relativeerde direct daarna, dat „gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.