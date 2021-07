De waterstand in de Maas in Zuid-Limburg is over het hoogste punt heen. Vrijdagmorgen vroeg bereikte de regenrivier een stand van ruim 3300 kubieke meter per seconde, een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat donderdag al waarschuwde. Nu zakt de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau onder de 2000 kubieke meter per seconde op zondag, verwacht Rijkswaterstaat.