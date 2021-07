Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway neemt zijn Slowaakse branchegenoot Bistro.sk over. Bij de overname hangt het Nederlands-Britse bedrijf een prijskaartje van ongeveer 50 miljoen euro aan de Slowaken, die in handen waren van het Zwitserse mediabedrijf Ringier Axel Springer. Just Eat Takeaway was nog niet actief in Slowakije.