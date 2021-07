Syrische verdachte Kapelle hoort vonnis voor rol bij executie

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 49-jarige Syriër Ahmad Al K., die een leidende rol zou hebben gespeeld bij de executie van een Syrische militair in juli 2012. Al K. vluchtte in 2013 naar Nederland en streek neer in het Zeeuwse Kapelle. Het Openbaar Ministerie heeft 27 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Behalve van de executie verdenkt het OM hem ook van het leiden van een brigade die opereerde onder de vlag van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.