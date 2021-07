Horeca wil wateroverlast Limburg als nationale ramp bestempelen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat het wateroverlast in Limburg officieel tot nationale ramp wordt verklaard. Door zo’n erkenning zou er geld vrijkomen uit het Nationale Rampenfonds en zouden getroffen ondernemers zicht krijgen op een vergoeding. Ook pleit de brancheorganisatie ervoor dat coronasteunregelingen NOW en TVL kunnen worden aangewend om bedrijven te compenseren die door de situatie in Limburg noodgedwongen gesloten zijn en omzet mislopen.