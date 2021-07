De Herculesramp is donderdag, 25 jaar na dato, herdacht op twee locaties in Eindhoven. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, noemde de vliegtuigramp „een zwarte bladzijde”. De Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim sprak van een ongeval waarvan de „enorme impact pas veel later duidelijk werd”.