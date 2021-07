Supermarktketen Jumbo haalt per direct potten met Jumbo Atjar Tjampoer uit de schappen. Door een productiefout kunnen er glasscherven of -splinters in zitten. Het gaat volgens Jumbo uitsluitend om potten met lotcodes LE316M 10:00 t/m LE316M 12:00, en met als houdbaarheidsdatum DEC- 2023.