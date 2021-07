Nog onbekend wanneer corona-ademtest in gebruik wordt genomen

Brancheorganisatie GGD GHOR weet nog niet wanneer corona-ademtestapparaten in GGD-teststraten in gebruik genomen gaan worden. „We zijn het nog aan het voorbereiden om deze testmethode in te kunnen zetten. In de fase waar we nu inzitten verzamelen we nog data om vervolgens te verwerken in een adviesrapport dat wordt voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid”, zegt een woordvoerster. „Uiteindelijk zal het ministerie een besluit nemen over de inzet van deze ademtests”.