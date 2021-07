Militairen helpen met evacuaties Valkenburg, doden in buurlanden

In Zuid-Limburg is de afgelopen tijd zeer veel regen gevallen (lokaal meer dan 100 millimeter). Straten en huizen staan blank en kelders zijn volgelopen. Het KNMI heeft code rood die vanwege de hevige regenval in Limburg gold, inmiddels gewijzigd in code geel. In het westen van Duitsland zijn meerdere doden en worden tientallen mensen vermist. Ook België kampt met wateroverlast. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.