Woningen in het Limburgse Hoensbroek (gemeente Heerlen) dreigen onder water te lopen doordat een zogeheten waterbuffer overvol is en gaat overlopen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Mensen die in de buurt wonen van de waterbuffer De Dem wordt gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten.