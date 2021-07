Kamer rekent kabinet gevolgen misrekening aan

De Tweede Kamer vindt dat de grootscheepse versoepelingen eind juni te snel zijn doorgevoerd en dat de gevolgen ervan het demissionaire kabinet zijn aan te rekenen. Met name de oppositie vindt een „inschattingsfout” waar het kabinet over spreekt, te zwak uitgedrukt. De excuses die premier Mark Rutte eerder deze week maakte, vallen in goede aarde, maar veel partijen vragen zich af waar die precies voor gemaakt zijn en wat het kabinet heeft geleerd van wat er is gebeurd.