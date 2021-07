Familiebedrijf Plegt-Vos zegt als eerste bouwbedrijf in Nederland hele woningen te gaan bouwen met robots. „Tot aan de wc-pot aan toe”, aldus algemeen directeur Theo Opdam. Een nieuwe fabriek in Almelo is naar verwachting begin volgend jaar volledig operationeel en dan kan het bedrijf kant-en-klaarhuizen en -appartementen bouwen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hout.