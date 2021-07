Familie: fatale flatbrand Arnhem ontstaan door nalatigheid

De familie van het gezin dat vast kwam te zitten in een flatlift in Arnhem tijdens de nieuwjaarsnacht van 2020, vindt het emotioneel zeer belastend te weten dat de brand wellicht voorkomen had kunnen worden. „Wij beseffen, en dat is emotioneel zwaar, dat deze gebeurtenis door nalatigheid is ontstaan en daardoor misschien wel voorkomen had kunnen worden.” Dat schrijven zij in een reactie op het woensdag gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door de brand kwamen twee gezinsleden om het leven.