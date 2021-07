Het aantal boekingen voor vakanties door Nederlanders bij vakantieplatform Zoover is „ingestort”. Dat komt door de toename van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en zorgen over de kleurcode van Nederland op de Europese coronakaart, meldt de review- en boekingswebsite voor vakantiebestemmingen. Reisorganisatie Sunweb liet dinsdag al weten dat het aantal reserveringen is teruggelopen.