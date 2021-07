Staalmaker ArcelorMittal aan kop in licht lagere AEX

Staalfabrikant ArcelorMittal ging woensdag aan kop in een licht lagere AEX-index, dankzij een positief analistenrapport. Beleggers namen verder geen grote risico’s voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America. Ook wordt uitgekeken naar de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Daarbij zal vooral worden gelet op wat Powell gaat zeggen over de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten.