Rijkswaterstaat adviseert recreatievaarders om de komende dagen niet over de Maas te varen. Het water in de regenrivier kan heel snel stijgen, waardoor een sterke stroming ontstaat. Dat gebeurt altijd bij hoogwater, maar hoge waterstanden zoals nu komen in de zomer maar zelden voor en daarom zijn de vaarweggebruikers er niet aan gewend, aldus Rijkswaterstaat.