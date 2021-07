Inflatiezorgen VS drukken op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers verwerkten het Amerikaanse inflatiecijfer, dat hoger uitviel dan verwacht. De sterke stijging van het algemene prijspeil wakkerde de vrees aan dat de Federal Reserve mogelijk eerder zal beginnen met de afbouw van de steunmaatregelen of de rente zal verhogen. De markten keken dan ook vooral uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell woensdag en donderdag zal afleggen voor het Congres.