Cubanen en Haïtianen die hun probleemlanden willen ontvluchten moeten niet denken dat ze in de Verenigde Staten een warm welkom krijgen. Minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas waarschuwde dat de reis te gevaarlijk is en ze sowieso niet worden toegelaten. „Het is het risico niet waard. Riskeer je leven niet met een poging illegaal de VS binnen te komen”, zei Mayorkas tegen journalisten.