De Amsterdamse AEX-index is dinsdag verder vooruit gegaan. Daarmee was de hoofdgraadmeter op het Damrak een uitzondering, want elders in Europa was overwegend weinig beweging te zien. Beleggers verwerkten het Amerikaanse inflatiecijfer, dat hoger uitviel dan verwacht was. Mogelijk besluit de Amerikaanse centrale bank daardoor sneller steunmaatregelen af te bouwen of de rente te verhogen.