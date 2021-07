Het aantal jongeren dat het coronavirus heeft opgelopen op zaterdagavond 3 juli in nachtclub City Lido in Groenlo is verder opgelopen, zegt een woordvoerder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Momenteel zijn zo’n vijftig gevallen bekend bij de GGD, maar volgens de woordvoerder kan dit nog verder oplopen. Er waren tussen de negenhonderd en duizend bezoekers die avond, zegt de mede-eigenaar van de club, Erwin de Roo.