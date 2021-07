Nederlandse, Duitse en Belgische politiemensen hebben dinsdagochtend invallen gepleegd in een groot aantal panden in Nederland, België en het drielandenpunt bij Aken/Vaals. De actie is gericht tegen een internationaal opererende bende van auto- en motordieven. In het drielandenpunt bij Vaals zijn vijf arrestatiebevelen uitgevaardigd, maakte de Duitse politie dinsdag bekend.