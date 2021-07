Waterschap Limburg haalt modder en ander materiaal weg bij in- en uitlaten van watergangen in Limburg en geeft de oevers van beken en riviertjes een extra maaibeurt, zodat water makkelijk kan doorstromen. De stuwen in de Maas en de zijrivieren zijn laag gezet en boeren is gevraagd om duikers in sloten op hun eigen land schoon te maken. Met die maatregelen bereidt het waterschap zich voor op mogelijk heel veel regen de komende dagen.