De Franse regering gaat coronavaccinaties verplichten voor zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen, meldt president Emmanuel Macron in een toespraak. Betrokkenen hebben nog tot 15 september de tijd. Zorgpersoneel dat daarna niet is ingeënt, mag niet meer werken en krijgt ook niet meer betaald, verduidelijkte gezondheidsminister Olivier Veran.