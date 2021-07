Het KNMI heeft voor dinsdag code geel uitgegeven wegens flinke regenval in het zuidoosten van Nederland. Vooral in Limburg kan het langdurig gaan regenen. Weer.nl waarschuwt dat er op sommige plekken wateroverlast kan ontstaan. In vooral Zuid-Limburg kan ruim 40 tot 100 millimeter regen vallen. Door wolkbreuken kunnen straten blank komen te staan.