Brussel vraagt Malta opheldering over weren niet-gevaccineerden

De Europese Commissie wil opheldering van de regering van Malta over het weigeren van niet-gevaccineerde bezoekers. Vanaf woensdag komen vakantiegangers of zakenreizigers die niet volledig tegen Covid-19 zijn ingeënt het eilandstaatje in de Middellandse Zee niet meer in, ook niet als ze een recent negatief testresultaat kunnen overleggen of bewijzen dat ze antilichamen hebben - zoals met de coronareispas, zoals die in ons land in de CoronaCheck-app is te vinden.